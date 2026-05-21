La Sindone tra storia e scienza | conferenza-evento a Roma Termini

A Roma Termini si tiene una conferenza dedicata alla Sindone, con particolare attenzione alla sua storia e agli studi scientifici recenti. L’evento affronta aspetti della peregrinatio medievale e include interventi di esperti provenienti dai laboratori dell’Enea e dall’Università di Padova. Tra i temi discussi ci sono anche le vicende legate alla protezione dei Templari e le analisi condotte con tecnologie all’avanguardia. L’iniziativa si rivolge a un pubblico interessato a conoscere più approfonditamente il mistero e le ricerche sulla Sindone.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Dalla protezione dei Templari ai laboratori Enea: il mistero della Sindone fa scalo a Roma Termini Focus esclusivo tra la storia inedita della peregrinatio medievale e le più avanzate indagini scientifiche dell’Università di Padova. ROMA – Il mistero della Sacra Sindone riparte dal cuore della capitale, incrociando la storia dei monaci guerrieri e i dati dei più avanzati laboratori di ricerca. Presso la cappella ferroviaria della chiesa del Santissimo Crocifisso, alla stazione Termini, si è tenuta un’affollata conferenza promossa dall’associazione Templari Oggi, guidata dal presidente Mauro Giorgio Ferretti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La Sindone tra storia e scienza: conferenza-evento a Roma Termini ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Sacra Sindone a Roma Termini: i Templari e la scienza svelano i segreti del teloRoma – La storia e la scienza si sono incontrate nel cuore di Roma per un evento di grande suggestione dedicato al telo più venerato della... La Sacra Sindone a Fano: appuntamenti tra storia, scienza e fedeFano (Pesaro e Urbino) giovedì 5 marzo 2026 – Un’immagine che da secoli interroga la fede, la scienza e la storia.