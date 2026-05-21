La Sacra Sindone a Roma Termini | i Templari e la scienza svelano i segreti del telo

A Roma si è svolto un evento dedicato alla Sacra Sindone, il telo che riveste un ruolo centrale nella tradizione cristiana. La manifestazione ha visto la partecipazione di esperti e ricercatori che hanno approfondito aspetti storici e scientifici legati a questo oggetto. Tra gli interventi si sono discussi i legami con i Templari e le analisi condotte sul tessuto. La manifestazione si è tenuta presso la stazione di Roma Termini, attirando un pubblico interessato alle ultime scoperte e ai misteri ancora irrisolti.

Roma – La storia e la scienza si sono incontrate nel cuore di Roma per un evento di grande suggestione dedicato al telo più venerato della cristianità. Presso la cappella ferroviaria della chiesa del Santissimo Crocifisso, situata alla stazione Termini, si è tenuta una conferenza straordinaria incentrata sul culto della Sacra Sindone. L’incontro, organizzato dall’associazione Templari Oggi e guidato dal presidente Mauro Giorgio Ferretti, ha catturato l’attenzione dei presenti attraverso un racconto che unisce il fascino del passato alle più moderne indagini di laboratorio. Durante l’appuntamento, una fedele riproduzione a grandezza naturale della reliquia è stata esposta e sorvegliata dai membri dell’ordine in abiti cerimoniali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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