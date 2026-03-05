A Fano, il 5 marzo 2026, si terranno eventi legati alla Sacra Sindone, un’immagine che da secoli suscita domande tra fede, scienza e storia. La città ospiterà incontri e mostre dedicati a questa reliquia, coinvolgendo esperti in diversi settori. L’appuntamento si inserisce in un percorso volto a esplorare i diversi aspetti che rendono questa immagine così significativa.

Fano (Pesaro e Urbino) giovedì 5 marzo 2026 – Un’immagine che da secoli interroga la fede, la scienza e la storia. Alla parrocchia San Giuseppe al Porto è in corso dal 2 marzo l’ostensione di una copia fotografica della Sacra Sindone di Torino, il telo di lino lungo oltre quattro metri che secondo la tradizione avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione. L’iniziativa, promossa in collaborazione con l’associazione Othonia, propone ai visitatori un percorso di conoscenza e approfondimento su uno dei reperti più studiati e discussi della storia cristiana. L’esposizione resterà visitabile fino all’11 marzo e sarà accompagnata da momenti di spiegazione e divulgazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Sacra Sindone a Fano: appuntamenti tra storia, scienza e fede

