La sindaca di Siena | L’avviso di interesse per l’ex stabilimento è un’ottima notizia

La sindaca di una città toscana ha commentato positivamente l’avviso di interesse riguardante l’ex stabilimento Beko, definendolo un’ottima notizia. Ha sottolineato che questa iniziativa è in linea con le azioni messe in atto fin dall’inizio dall’amministrazione comunale e dal Governo per favorire la reindustrializzazione dell’area. La comunicazione è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle prossime fasi o sui soggetti coinvolti.

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