La sindaca di Siena | L’avviso di interesse per l’ex stabilimento è un’ottima notizia

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di una città toscana ha commentato positivamente l’avviso di interesse riguardante l’ex stabilimento Beko, definendolo un’ottima notizia. Ha sottolineato che questa iniziativa è in linea con le azioni messe in atto fin dall’inizio dall’amministrazione comunale e dal Governo per favorire la reindustrializzazione dell’area. La comunicazione è stata diffusa attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle prossime fasi o sui soggetti coinvolti.

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"L’avviso relativo alla manifestazione di interesse sull’ex stabilimento Beko è un’ottima notizia, in coerenza con quanto messo in campo, fin dall’inizio, dall’amministrazione comunale e dal Governo per la reindustrializzazione ". Così la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio (nella foto), sull’avviso pubblicato da Invitalia relativo al complesso di viale Toselli. "Un passo in avanti - sottolinea - per la ricollocazione dei lavoratori ancora in cassa integrazione e per la creazione di un nuovo polo industriale a Siena, capace di creare occupazione. Sono obiettivi che il Comune di Siena ha perseguito e continuerà a perseguire, assieme al Governo:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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