Beko c’è l’avviso per la manifestazione di interesse sull’ex stabilimento Soddisfazione dal Comune di Siena
È stato pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse riguardante l’ex stabilimento di una nota azienda. Il Comune di Siena ha espresso soddisfazione per questa comunicazione, sottolineando che si tratta di un passo positivo in linea con le iniziative avviate dall’amministrazione locale e dal governo per promuovere la reindustrializzazione dell’area. La procedura mira a coinvolgere potenziali investitori o soggetti interessati a sviluppare progetti di riqualificazione e rilancio dello stabilimento.
La sindaca Fabio: "Un’ottima notizia, in coerenza con quanto messo in campo, fin dall’inizio, dall’amministrazione comunale e dal governo" SIENA – “L’avviso relativo alla manifestazione di interesse sull’ex stabilimento Beko è un’ottima notizia, in coerenza con quanto messo in campo, fin dall’inizio, dall’amministrazione comunale e dal governo per la reindustrializzazione”. Questo il commento della sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, sull’avviso pubblicato da Invitalia relativo alla struttura in viale Toselli. “Un ulteriore passo in avanti – sottolinea Fabio – per la ricollocazione dei lavoratori attualmente ancora in cassa integrazione e per la creazione di un nuovo polo industriale a Siena, capace di creare nuova occupazione. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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