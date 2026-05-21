La sicurezza è prioritaria L’Unione va rafforzata

Durante questa campagna elettorale, il candidato ha sottolineato come la sicurezza rappresenti un obiettivo prioritario, affermando che l’Unione deve essere rafforzata. In un breve commento, ha descritto il periodo di circa un mese e mezzo come intenso, caratterizzato da impegno e passione, con la partecipazione di tutta la squadra e di molti nuovi sostenitori che si sono avvicinati al progetto. La campagna si è concentrata su temi di sicurezza e unità, con un coinvolgimento diretto e attivo del gruppo.

Pierluigi Autunno, c’è una parola che riassume questa campagna elettorale? " Impegno e passione. È stato un mese e mezzo intenso, vissuto con grande partecipazione da tutta la lista e da tante persone che si sono avvicinate al progetto". Che clima avete trovato incontrando i cittadini? "La nostra lista è nata dal basso. Una sera più di settanta persone della società civile si sono ritrovate al Centro giovani e da lì sono emerse subito le questioni che più stanno a cuore ai morcianesi: sicurezza, decoro urbano, funzionamento della macchina comunale e trasparenza amministrativa ". Quindi il programma nasce dall’ascolto? "Esatto. Non è un programma costruito a tavolino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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