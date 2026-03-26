Via Madonna delle Rose torna a essere al centro delle discussioni tra le forze politiche locali. Dopo le critiche di alcuni gruppi sull’assenza di interventi specifici, il Comune ha risposto evidenziando le opere realizzate e quelle in programma per aumentare la sicurezza dei pedoni. La questione riguarda principalmente la viabilità e le misure adottate per garantire un passaggio più sicuro in quella zona.

Dopo le accuse di FutuRa e Forza Italia sul traffico pesante e la pericolosità della strada, l’Amministrazione annuncia lavori di marciapiedi, attraversamenti protetti e un semaforo a chiamata Via Madonna delle Rose torna al centro del dibattito politico e amministrativo a Frosinone. Da un lato la dura presa di posizione di FutuRa e Forza Italia, dall’altro la replica dell’Amministrazione comunale che rivendica gli interventi effettuati e quelli già programmati per migliorare la sicurezza. Le opposizioni parlano di una situazione ormai insostenibile per i residenti, definendo la strada “emblema del cinismo amministrativo”. Nel mirino il traffico continuo di mezzi pesanti – tir, autobotti, autobus e bisarche – lungo un’arteria ritenuta troppo stretta e densamente abitata per sostenere flussi di questo tipo. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Via Madonna delle Rose, il Comune risponde alle polemiche: “La sicurezza dei pedoni è prioritaria”

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