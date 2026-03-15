Apnee del sonno perché la formazione dei medici va rafforzata

Le apnee ostruttive del sonno stanno diventando una condizione sempre più frequente nelle diagnosi mediche; tuttavia, la formazione dei professionisti sanitari su questa patologia risulta ancora insufficiente. La carenza di competenze specifiche rischia di influire sulla qualità delle cure e sulla gestione dei pazienti. Per questo motivo, è necessario rafforzare i programmi di formazione dedicati a questa problematica.

Le apnee ostruttive del sonno sono sempre più presenti nella pratica clinica, ma la preparazione dei medici sulla patologia resta limitata. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da SaluteIN tra i professionisti sanitari italiani per analizzare conoscenza, percezione e gestione clinica della sindrome delle apnee ostruttive del sonno (Osas), disturbo diffuso ma ancora largamente sottodiagnosticato. Le apnee ostruttive del sonno. Le apnee ostruttive del sonno sono interruzioni temporanee della respirazione durante il sonno, causate dal collasso delle vie aeree superiori. Episodi che provocano risvegli brevi, sonnolenza diurna, affaticamento e aumentano il rischio di ipertensione, malattie cardiovascolari e metaboliche. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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