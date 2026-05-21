La sicurezza alimentare nella stagione balneare Il seminario organizzato da Confcommercio

Da lanazione.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 27 si svolgerà a Follonica nella Sala Tirreno la seconda edizione del seminario organizzato da Confcommercio, intitolato “La sicurezza alimentare alla vigilia di una nuova stagione balneare, domande e risposte”. L’incontro si concentrerà su questioni legate alla sicurezza alimentare in vista dell’avvio della stagione balneare, offrendo spazi di confronto tra operatori e esperti del settore. La discussione si focalizzerà su aspetti pratici e norme di legge applicabili in questa fase dell’anno.

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Confcommercio organizza la seconda edizione del seminario ’La sicurezza alimentare alla vigilia di una nuova stagione balneare, domande e risposte’, in programma mercoledì 27 a Follonica, nella Sala Tirreno. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Associazione Ristoratori di Follonica e con il Comune, punta ad offrire agli operatori un momento di aggiornamento pratico sulle normative e sulle corrette procedure da adottare all’interno di ristoranti, stabilimenti e pubblici esercizi. L’incontro prenderà il via alle 9.30 e sarà dedicato ai temi della tutela della salute pubblica, della gestione degli alimenti e delle responsabilità degli operatori del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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