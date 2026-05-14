E tu che tecnologo alimentare sarai? Il seminario sul food il 18 maggio

S’intitola E tu, che “tecnologo alimentare” sarai? l’incontro di promozione delle competenze di laureate e laureati in Scienze e Tecnologie Alimentari per orientamento in ingresso e in uscita in programma per lunedì 18 maggio a partire dalle 9 al Campus Scienze e Tecnologie dell’Università di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Si parla di: L'esperto spiega perché non bisogna mai rilavare l'insalata in busta; La tecnologia che consente di coltivare in aria e che potrebbe cambiare il futuro dell'alimentazione.