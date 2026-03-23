Arisa sorprende parlando di Stefano De Martino: tra riflessioni e parole inaspettate, la cantante spiazza tutti con le sue dichiarazioni. Ecco tutti i dettagli! Leggi anche: Pochi sanno che Arisa soffre di un disturbo che l’accompagna da anni: la rivelazione della cantante Quando si parla di musica e televisione, le opinioni degli artisti non passano mai inosservate, soprattutto se arrivano senza filtri. C’è chi preferisce diplomazia e chi, invece, sceglie la sincerità anche a costo di dividere il pubblico. In questo caso, a far discutere sono state le parole di Arisa, una cantante che con il Festival di Sanremo ha un legame speciale e che non ha paura di dire ciò che pensa. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Arisa stronca Stefano De Martino e poi fa una rivelazione inaspettata: ecco cosa ha detto

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