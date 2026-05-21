La serie televisiva intitolata «In utero» si svolge in una clinica di fertilità e si distingue per aver evitato di seguire le mode narrative legate alla cultura woke. Al centro della trama ci sono i figli in provetta e le questioni legate alla genitorialità, senza entrare in tematiche di identità di genere o orientamenti sessuali come diritto universale. La narrazione si concentra sulle dinamiche umane e le scelte individuali, mantenendo un approccio diretto e privo di interpretazioni politiche.

Una serie tv che parla di procreazione medicalmente assistita, di coppie omogenitoriali, di spermatozoi e ovuli senza eccessi ideologici, senza ossequi alla scienza-religione e anche senza miti della natura intoccabile. Senza bandiere arcobaleno, Pride e teorie gender a buon mercato. Una serie centrata sulle storie delle persone, sui loro disagi e sul desiderio spesso acerbo e contraddittorio di paternità e maternità, tanto più quando alle spalle non ci sono legami profondi e coppie reali. Non è una passeggiata evitare il tranello manicheo di dividere i due (o più) sessi in buono e tossico. E non lo è nemmeno evitare di buttarla platealmente contro il governo delle destre, causa di tutti i mali, sebbene non si risparmi un generico passaggio sulla provenienza di molti pazienti italiani «da un Paese arretrato». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La serie televisiva sui figli in provetta che non ha ceduto alla narrativa woke

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