Hannah Montana compie 20 anni che fine ha fatto il cast della serie televisiva

Il 24 marzo 2006 andava in onda il primo episodio di Hannah Montana, la serie televisiva di Disney Channel che ha segnato l’esordio di Miley Cyrus. A vent’anni dal debutto, si conoscono le carriere e le attività degli attori principali, mentre sono in programma eventi speciali per celebrare il compleanno della serie sulla piattaforma streaming Disney+.

Il 24 marzo 2006 debuttava su Disney Channel Hannah Montana, la serie che ha lanciato Miley Cyrus. A due decenni dal primo episodio, ecco come sono cambiati i protagonisti e cosa è previsto per il grande anniversario su Disney+. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Per la première dello speciale che celebra i vent’anni di Hannah Montana, Miley Cyrus ha scelto un look che omaggia il suo alter ego Disney nel modo più iconico possibile: una T-shirt dedicata al personaggio sotto un abito firmato Rabanne x.com