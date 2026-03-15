a salerno qualcuno aveva cominciato a credersi il barcellona iervolino ha ceduto la salernitana e li ha lasciati in serie c

A Salerno, alcuni tifosi avevano iniziato a immaginare la squadra come il Barcellona. Il presidente Iervolino ha deciso di vendere la Salernitana, portando la società in Serie C. La cessione è stata ufficializzata di recente, segnando un cambiamento importante per il club. La scelta è arrivata dopo un periodo di discussioni e valutazioni sulla gestione futura della squadra.

A Salerno qualcuno aveva cominciato a credersi il Barcellona. Il presidente Iervolino lo ha capito, e ha ceduto la società. L’imprenditore di Palma Campania, subentrato al trust della discordia e succeduto a Lotito in Serie A, ha riportato i granata in Lega Pro in quattro anni, assestandoli nella categoria in cui hanno disputato più campionati nella loro ultracentenaria storia. Una piazza esigente quella granata: dopo l’episodico pareggio di Dia al Maradona, si sognava l’Europa League, e invece ci si è ritrovati in un paio di stagioni tra le curve della terza serie, dove oggi sono quarti nel girone C. In tre anni, Iervolino ha cambiato dieci allenatori, cinque direttori tecnici, ha ricapitalizzato un paio di volte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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