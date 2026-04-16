Sauro Longhi punta sull' ascolto dei giovani e lancia il MercoleDicci

A Loreto, in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, il candidato sindaco Sauro Longhi ha presentato una nuova iniziativa chiamata

LORETO – Nuova iniziativa in quel di Loreto per il candidato sindaco alle elezioni del 24 e 25 maggio Sauro Longhi.Dopo il successo dell’open talk, il “MercoleDicci” diventa un appuntamento settimanale che si terrà ogni mercoledì, come era facilmente presumibile dal titolo, e sarà dedicato alle.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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