La Scuola Basket Arezzo organizza una serata speciale per salutare Facundo Toia

La Scuola Basket Arezzo ha annunciato una serata dedicata a Facundo Toia, prevista per venerdì 22 maggio alle 20. L’evento si svolgerà presso la sede della società e vedrà la partecipazione di giocatori, allenatori e tifosi. Durante la serata saranno ricordati i momenti più significativi della carriera dell’atleta e saranno mostrati alcuni video. L’obiettivo è celebrare il percorso di Toia e salutare il giocatore in vista di nuove avventure sportive.

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Arezzo,21 maggio 2026 – Sarà una serata di emozioni, ricordi e grande basket quella in programma venerdì 22 maggio alle ore 20.45 al Palasport Estra di Arezzo, dove la Scuola Basket Arezzo organizzerà la partita evento per salutare Facundo Toia, appuntamento speciale dedicato ad uno dei protagonisti indiscussi delle ultime stagioni amaranto. Per l’occasione torneranno sul parquet tanti giocatori che hanno scritto pagine importanti della recente storia della prima squadra SBA, compagni di viaggio che insieme a Toia hanno condiviso campionati, vittorie, sacrifici e momenti indimenticabili davanti al pubblico aretino. Quella di Toia con la maglia della Scuola Basket Arezzo è stata una storia intensa, fatta di numeri importanti e momenti destinati a rimanere nella memoria dei tifosi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Scuola Basket Arezzo organizza una serata speciale per salutare Facundo Toia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Scuola Basket Arezzo - GranTorino Sullo stesso argomento La Scuola Basket Arezzo vince il titolo regionale femminile Under14Arezzo, 13 maggio 2026 – La Scuola Basket Arezzo festeggia la vittoria del campionato regionale con le ragazze dell’Under14. "Servizio rifiuti, criticità, proposte e soluzioni condivise": il Pd organizza una serata su AleaNuovo appuntamento sul territorio, questa volta dedicato al tema di Alea, mercoledì, alle 20:30, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 280. La Scuola Basket Arezzo organizza una serata speciale per salutare Facundo ToiaArezzo,21 maggio 2026 – Sarà una serata di emozioni, ricordi e grande basket quella in programma venerdì 22 maggio alle ore 20.45 al Palasport Estra di Arezzo, dove la Scuola Basket Arezzo organizzerà ... lanazione.it La Scuola Basket Arezzo vince il titolo regionale femminile Under14Arezzo, 13 maggio 2026 – La Scuola Basket Arezzo festeggia la vittoria del campionato regionale con le ragazze dell’Under14. Questa formazione è stata protagonista di una stagione impeccabile con vent ... lanazione.it