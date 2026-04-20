Servizio rifiuti criticità proposte e soluzioni condivise | il Pd organizza una serata su Alea

Il Partito Democratico ha organizzato una serata dedicata al servizio di raccolta rifiuti, concentrandosi sulle criticità, le proposte e le soluzioni condivise. L'appuntamento si terrà mercoledì alle 20:30 presso il Circolo Asioli, situato in Corso Garibaldi 280. L'iniziativa si inserisce in un ciclo di incontri sul territorio, con l'obiettivo di affrontare questioni legate alla gestione dei rifiuti e raccogliere opinioni e proposte dalla comunità.

Nuovo appuntamento sul territorio, questa volta dedicato al tema di Alea, mercoledì, alle 20:30, al Circolo Asioli di Corso Garibaldi 280. “Alea: facciamo il punto”, sarà una serata di dialogo con i cittadini sul servizio rifiuti, criticità, proposte e soluzioni condivise, insieme ai consiglieri.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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