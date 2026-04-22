Scossa di terremoto all’alba in Italia la terra ha tremato di colpo

All’alba, in diverse zone d’Italia, si è registrato un terremoto che ha fatto tremare il suolo improvvisamente. La terra ha vibrato per alcuni secondi, causando scompiglio tra le persone e il panico tra i residenti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali danni o feriti, ma il movimento sismico è stato avvertito in più regioni del paese. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze.

Una scossa di terremoto all’alba ha interrotto il silenzio del mattino in Italia, sorprendendo molti cittadini nel momento del risveglio. Un tremore breve, ma sufficiente a generare preoccupazione e a spingere diverse persone a cercare informazioni in tempo reale. Il sisma, percepito da alcuni come un leggero sobbalzo, ha alimentato la consueta ondata di commenti e verifiche online. In pochi minuti, la parola “terremoto” è tornata tra le più cercate, segno di una paura immediata che accompagna anche gli eventi di lieve entità. Entrando nel dettaglio, la scossa è stata registrata alle 6:46 di mercoledì 22 aprile nella zona della Valle Stura, nell’entroterra ligure.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scossa di terremoto all’alba in Italia, la terra ha tremato di colpo Scossa di terremoto in Liguria Notizie correlate Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpoUna scossa di terremoto nelle Marche è stata rilevata oggi, sabato 18 aprile, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta pauraNella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026 una scossa di terremoto è stata registrata nell’entroterra della provincia di Reggio Calabria. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ancora una scossa di terremoto nel Ferrarese: la mappa con l'epicentro del sisma; Oltre 30 scosse di terremoto in due giorni, l'ex presidente dell'Ingv: ''Area attiva geologicamente. In 40 anni in quel punto 2.741 sismi. Tenere alta l'attenzione''; Scossa di magnitudo 7.7 in Giappone. Allerta per possibile maxi terremoto nel nord; Giappone, sisma di magnitudo 7.5: allarme tsunami rientrato. Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 7.1 sull’isola di Kyushu. Scatta l’allerta tsunamiUn terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone non lontano dall’isola di Kyushu, nella prefettura di Miyazaki. La scossa è avvenuta alle 9.43 italiane, le 16.43 locali, a una profondità ... ilfattoquotidiano.it Valle Stura, lieve scossa di terremoto all’alba: magnitudo 2.0 nell’entroterra genoveseSecondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento si è verificato alle 6:46 ed è avvenuto a una profondità di 9 chilometri con epicentro a circa un chilometro a nord ... lavocedigenova.it Terremoto Giappone, la terra continua a tremare: nuova scossa al largo di Honshu | DATI e MAPPA - facebook.com facebook SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 3.6 NELLA PIANA DEL SELE Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 20.47 nella piana del Sele con epicentro Eboli. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia... x.com