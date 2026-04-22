Scossa di terremoto all’alba in Italia la terra ha tremato di colpo
All’alba, in diverse zone d’Italia, si è registrato un terremoto che ha fatto tremare il suolo improvvisamente. La terra ha vibrato per alcuni secondi, causando scompiglio tra le persone e il panico tra i residenti. Non ci sono ancora dettagli ufficiali su eventuali danni o feriti, ma il movimento sismico è stato avvertito in più regioni del paese. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze.
Una scossa di terremoto all’alba ha interrotto il silenzio del mattino in Italia, sorprendendo molti cittadini nel momento del risveglio. Un tremore breve, ma sufficiente a generare preoccupazione e a spingere diverse persone a cercare informazioni in tempo reale. Il sisma, percepito da alcuni come un leggero sobbalzo, ha alimentato la consueta ondata di commenti e verifiche online. In pochi minuti, la parola “terremoto” è tornata tra le più cercate, segno di una paura immediata che accompagna anche gli eventi di lieve entità. Entrando nel dettaglio, la scossa è stata registrata alle 6:46 di mercoledì 22 aprile nella zona della Valle Stura, nell’entroterra ligure.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scossa di terremoto in Liguria
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