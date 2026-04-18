Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo
Una scossa di terremoto è stata registrata oggi nelle Marche, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. L’evento sismico si è verificato nel corso della giornata di sabato 18 aprile. Al momento non sono state segnalate danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e sta procedendo con le verifiche nelle aree interessate.
Una scossa di terremoto nelle Marche è stata rilevata oggi, sabato 18 aprile, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Il movimento tellurico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). In base alle rilevazioni ufficiali, l’evento sismico ha raggiunto una magnitudo 3.0. L’epicentro è stato individuato a circa tre chilometri dal centro abitato, con una profondità stimata in 20,6 chilometri. Si tratta di un sisma di intensità contenuta, ma segnalato come percepibile da diversi residenti. La scossa è stata registrata alle ore 14:53. L’episodio, avvenuto in pieno pomeriggio, ha colto di sorpresa la popolazione della zona.🔗 Leggi su Tvzap.it
FORTE TERREMOTO IN ITALIA NELLA ZONA AD ALTO RISCHIO! ORE DI PAURA...
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