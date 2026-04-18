Scossa di terremoto in Italia la terra ha tremato di colpo

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi nelle Marche, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. L’evento sismico si è verificato nel corso della giornata di sabato 18 aprile. Al momento non sono state segnalate danni o feriti. La Protezione Civile sta monitorando la situazione e sta procedendo con le verifiche nelle aree interessate.

Una scossa di terremoto nelle Marche è stata rilevata oggi, sabato 18 aprile, nel territorio di Sant’Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. Il movimento tellurico è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). In base alle rilevazioni ufficiali, l’evento sismico ha raggiunto una magnitudo 3.0. L’epicentro è stato individuato a circa tre chilometri dal centro abitato, con una profondità stimata in 20,6 chilometri. Si tratta di un sisma di intensità contenuta, ma segnalato come percepibile da diversi residenti. La scossa è stata registrata alle ore 14:53. L’episodio, avvenuto in pieno pomeriggio, ha colto di sorpresa la popolazione della zona.🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo FORTE TERREMOTO IN ITALIA NELLA ZONA AD ALTO RISCHIO! ORE DI PAURA... Notizie correlate Scossa di terremoto in Italia, la terra ha tremato di colpo: tanta pauraNella tarda serata di martedì 3 febbraio 2026 una scossa di terremoto è stata registrata nell’entroterra della provincia di Reggio Calabria. Leggi anche: Scossa di terremoto in Italia: la terra ha tremato all’improvviso Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4; Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa 3.4 vicino Pozzuoli avvertita anche a Napoli; Scossa di terremoto in Friuli, l’epicentro a Verzegnis. Scattata l’evacuazione in una scuola; Ancora una scossa di terremoto nel Ferrarese: la mappa con l'epicentro del sisma. Terremoto oggi a Macerata, scossa magnitudo 3 con epicentro a Sant’Angelo in PontanoTerremoto di magnitudo 3,0 oggi a Sant’Angelo in Pontano (Macerata). La scossa registrata dall’Ingv avvertita dalla popolazione. fanpage.it Scossa di terremoto in Friuli: magnitudo 3.1, epicentro a VerzegnisVERZEGNIS (UDINE) - Scossa di terremoto nella giornata di oggi, 17 aprile nel cuore del Friuli Venezia Giulia. L'evento sismico, rilevato dai sismografi della Sala Sismica ... ilgazzettino.it Una scossa di terremoto è stata registrata oggi a Sant'Angelo in Pontano, nella provincia di Macerata, nelle Marche. A segnalarla l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) - facebook.com facebook Comunali, la scossa di Aiello: "Serve un cambio netto, così non si vince" x.com