Un commento di un analista ha suscitato scalpore con una frase che paragona una situazione attuale a un episodio avvenuto il 7 ottobre, coinvolgendo persone rapite da un gruppo armato. La testata Libero ha definito questa affermazione come insensata, sottolineando la sua opinione negativa sulla dichiarazione. Nel frattempo, si è deciso di narrare l’episodio delle 54 navi della flottiglia Glomud Sumud, fermate dall’esercito israeliano prima di entrare nelle acque di un paese, raccontando due storie che riguardano quell’evento.

Scemo e più scemo, titola Libero. Abbiamo scelto di raccontare l’epopea delle 54 navi della Glomud Sumud Flotilla, fermate dall’esercito israeliano ben prima che arrivassero nelle acque territoriali dello Stato Ebraico, attraverso due storie. La vicenda del ministro della Sicurezza Nazionale di Gerusalemme, Itamar Ben-Gvir, e quella del deputato grillino Dario Carotenuto, uno dei 29 italiani facenti parte del viaggio. Chi si somiglia, prima o poi si piglia; e si accapiglia. Il primo si è precipitato a insultare e umiliare gli esponenti della Flottilla sbarcati, diffondendo video nei quali erano legati faccia a terra mentre lui li insultava costringendoli ad ascoltare l’inno di Israele. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La scemenza di Carotenuto: "Siamo come gli israeliani rapiti da Hamas il 7 ottobre"

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