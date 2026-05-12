Stupri e mutilazioni come parte della strategia | in un nuovo rapporto gli orrori di Hamas negli attacchi del 7 ottobre
Un rapporto pubblicato di recente descrive come membri di Hamas e loro alleati abbiano perpetrato violenze sessuali e mutilazioni durante gli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Secondo il documento, queste pratiche sarebbero state utilizzate come parte di una strategia per infliggere sofferenza e dolore. La CNN ha avuto accesso in anteprima al rapporto, che riporta dettagli su torture e violenze sistematiche commesse in quel periodo.
Violenze sessuali sistematiche, inflitte col preciso intento di amplificare dolore e sofferenza. Un nuovo rapporto, condiviso in anteprima con la Cnn, attribuisce ai militanti di Hamas e ai loro alleati indicibili torture dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Si.🔗 Leggi su Today.it
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