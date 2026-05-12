Stupri e mutilazioni come strategia premeditata | in un nuovo rapporto gli orrori di Hamas negli attacchi del 7 ottobre
Un nuovo rapporto descrive violenze sessuali sistematiche e mutilazioni come parte di una strategia premeditata. Secondo il documento, gli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele sono stati accompagnati da torture inflitte dai militanti di Hamas e dai loro alleati. La relazione, anticipata dalla Cnn, fornisce dettagli sugli orrori commessi durante quell'evento, evidenziando la brutalità delle azioni compiute.
Violenze sessuali sistematiche, inflitte col preciso intento di amplificare dolore e sofferenza. Un nuovo rapporto, condiviso in anteprima con la Cnn, attribuisce ai militanti di Hamas e ai loro alleati indicibili torture dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Si.🔗 Leggi su Today.it
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