Stupri e mutilazioni come strategia premeditata | in un nuovo rapporto gli orrori di Hamas negli attacchi del 7 ottobre

Un nuovo rapporto descrive violenze sessuali sistematiche e mutilazioni come parte di una strategia premeditata. Secondo il documento, gli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele sono stati accompagnati da torture inflitte dai militanti di Hamas e dai loro alleati. La relazione, anticipata dalla Cnn, fornisce dettagli sugli orrori commessi durante quell'evento, evidenziando la brutalità delle azioni compiute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui