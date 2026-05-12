Stupri e mutilazioni come strategia premeditata | in un nuovo rapporto gli orrori di Hamas negli attacchi del 7 ottobre

Da today.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo rapporto descrive violenze sessuali sistematiche e mutilazioni come parte di una strategia premeditata. Secondo il documento, gli attacchi del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele sono stati accompagnati da torture inflitte dai militanti di Hamas e dai loro alleati. La relazione, anticipata dalla Cnn, fornisce dettagli sugli orrori commessi durante quell'evento, evidenziando la brutalità delle azioni compiute.

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Violenze sessuali sistematiche, inflitte col preciso intento di amplificare dolore e sofferenza. Un nuovo rapporto, condiviso in anteprima con la Cnn, attribuisce ai militanti di Hamas e ai loro alleati indicibili torture dopo l'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. Si.🔗 Leggi su Today.it

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