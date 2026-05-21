Una giovane donna è stata aiutata da un’amica a scappare da un uomo che le aveva rivolto avances indesiderate. L’amica le ha detto di correre e di salire in auto, e insieme sono partite velocemente. La polizia sta indagando sui fatti e ha ascoltato entrambe le donne. L’uomo coinvolto è stato denunciato per molestie. La vicenda si è svolta in una zona urbana, dove le due ragazze sono state notate mentre si allontanavano a bordo dell’auto.

A salvarla dal molestatore è stata una coetanea che l’ha fatta salire al volo in auto e portata via. È davanti a quella portiera aperta che si sarebbe chiuso, secondo l’accusa, l’incubo di una ragazza di 20 anni che poco prima aveva iniziato a urlare dopo essere stata seguita e palpeggiata da un uomo con il doppio dei suoi anni che nelle tasche aveva anche un taglierino. Per quella vicenda, avvenuta il 12 luglio 2025 in piazzale Cinelli, a due passi dall’ingresso dell’ospedale, un 40enne residente in città è ora davanti al giudice per l’ udienza preliminare con l’accusa di violenza sessuale. Secondo la ricostruzione accusatoria, l’uomo avrebbe notato la giovane e l’avrebbe seguita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La salva dal molestatore: "Corri, sali in macchina". E insieme scappano via. Uomo accusato di violenza

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