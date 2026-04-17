Un uomo è stato condannato a dieci anni e otto mesi di reclusione dal Tribunale di Perugia, dopo essere stato riconosciuto colpevole di aver molestato 42 donne tra il 2013 e il 2014. La sentenza arriva a conclusione di un procedimento che ha portato all’identificazione e alla condanna del sospettato, che ora dovrà affrontare la pena stabilita dalla giustizia.

Perugia, 17 aprile 2026 – Tra il 2013 e il 2014 ha molestato 42 donne e ora, secondo la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia, dovrà scontare dieci anni e otto mesi di reclusione. I giudici del collegio del tribunale di Perugia hanno inoltre condannato il pasticcere perugino 57enne, Claudio Guercini, al pagamento di risarcimenti alle parti civili di circa 130mila euro. https:www.lanazione.itmassa-carraracronacaucciso-bongiorni-ggt44cje L'imputato, che ha ascoltato in aula impassibile la lettura della sentenza, accompagnato dal suo avvocato, Arturo Bonsignore, e dalla sua famiglia, si è sempre dichiarato innocente, ma era stato indicato riconosciuto da oltre una dozzina di vittime.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Condannato il molestatore seriale: 42 le donne vittime di violenza

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