Corri per Michela la nona edizione contro la violenza sulle donne

Il 17 maggio 2026, nel Quartiere 4 di Firenze, si è svolta la nona edizione della corsa dedicata a Michela Noli, in un giardino di via Torcicoda. La manifestazione, che vede la partecipazione di numerosi cittadini, si propone di sensibilizzare contro la violenza sulle donne. L’evento si è svolto senza incidenti e ha registrato un’ampia partecipazione di persone di diverse età. La corsa si è conclusa con una cerimonia di consegna di attestati e un momento di confronto pubblico.

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Firenze, 17 maggio 2026 – Nel cuore del Quartiere 4, da quel giardino di via Torcicoda che porta il nome di Michela Noli, si è rinnovato un appuntamento che va oltre il semplice gesto sportivo. La nona edizione di “ Corri per Michela ” ha riportato sulle strade di Firenze tanti partecipanti uniti da un messaggio chiaro: non voltarsi mai dall’altra parte davanti alla violenza sulle donne. Lo sport come memoria collettiva. Una corsa non competitiva di 7 chilometri, affiancata da un percorso ridotto aperto a camminatori e famiglie, che ancora una volta ha trasformato lo sport in partecipazione civile e memoria collettiva. Non una gara contro il tempo, ma un cammino condiviso per ricordare Michela Noli, hostess di terra dell’aeroporto di Firenze, uccisa a soli 31 anni dall’ex marito in uno dei femminicidi che più hanno colpito la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corri per Michela, la nona edizione contro la violenza sulle donne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Firenze corre per ricordare Michela Noli e dire no alla violenza contro le donneFirenze, 14 maggio 2026 – Dieci anni fa uscì di casa sperando in un ultimo chiarimento. Sulle Dolomiti venti modelle in rosso lanciano un messaggio chiaro contro la violenza sulle donneA Canazei (Val di Fassa) tra neve, panorama mozzafiato e un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà. ERBOSAN S.N.C. DI DI STEFANO ASSUNTA E SENA MICHELA - Results on X | Live Posts & Updates x.com Firenze corre per ricordare Michela Noli e dire no alla violenza contro le donneDomenica 17 maggio la nona edizione di Corri per Michela, nata per ricordare la giovane hostess uccisa dall’ex marito all’Isolotto. Il ricavato andrà ad Artemisia ... lanazione.it Corri per Michela. La prossima edizione domenica 17 maggio 2026FIRENZE. La nona edizione di Corri per Michela si terrà domenica 17 maggio 2026 a Firenze, con ritrovo alle ore 08:30 e partenza alle 09:30 presso il Giardino Michela Noli in via Torcicoda. L’evento ... controradio.it