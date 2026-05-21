La salute non va in vacanza il nuovo volto della guardia medica tra le valli | la guida ai turni ambulatoriali
Nelle valli del Montone e del Rabbi, il sistema sanitario territoriale sta subendo un aggiornamento con l’introduzione di nuovi turni ambulatoriali. Questa modifica riguarda la guardia medica, che ora garantirà una presenza più regolare anche nei fine settimana. La riorganizzazione mira a rafforzare i servizi disponibili per i residenti, mantenendo attiva l’assistenza sanitaria durante i periodi di maggiore richiesta. Il cambiamento interessa in particolare la copertura ambulatoriale nei giorni di sabato e domenica.
Il sistema della sanità territoriale tra le valli del Montone e del Rabbi si rinnova per offrire una copertura più strutturata ai cittadini durante i fine settimana. A partire da sabato 23 maggio, entrerà infatti in vigore una nuova organizzazione per il Servizio di continuità assistenziale. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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