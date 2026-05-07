Negli ultimi tempi, sindaci e genitori chiedono con insistenza un aumento delle guardie mediche dedicate ai minori, per garantire risposte tempestive alle emergenze notturne. La richiesta nasce dall’esigenza di migliorare l’assistenza sanitaria nelle ore in cui i servizi di pronto soccorso sono spesso sovraccarichi o meno accessibili. Sono diverse le realtà che si sono unite in questa iniziativa, puntando a sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di interventi specifici per i bambini.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe la gestione delle urgenze notturne per i vostri figli?. Chi sono le realtà che stanno guidando questa battaglia nazionale?. Perché i sindaci del Casentino si sono uniti ai genitori?. Quante firme servono per trasformare questa proposta in legge?.? In Breve Obiettivo 50.000 firme entro 6 mesi tramite piattaforma digitale del Ministero della Giustizia. Sindaci Eleonora Ducci e Filippo Vagnoli sostengono l'iniziativa nel territorio del Casentino. Coinvolte 80 associazioni tra cui Fiagop e l'Albero delle famiglie guidate da Andrea Fiori. Proposta mira all'estensione della guardia medica pediatrica per l'intera settimana lavorativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute dei minori: sindaci e genitori spingono per la guardia medica

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