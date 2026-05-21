In Italia, la gestione della salute mentale si basa spesso su interventi quando si verifica una crisi o un episodio acuto. Recentemente, a Modena, un incidente ha coinvolto un’auto che ha investito la folla, con il conducente sotto osservazione dai servizi di salute mentale. Questo episodio richiama l’attenzione sulla modalità di intervento in situazioni di emergenza e sulla presenza di persone con problematiche psichiche che vengono monitorate in modo continuo. La situazione evidenzia le sfide di un sistema che tende a intervenire principalmente in momenti di criticità.

di Alessandra Milani A Modena un’auto ha travolto la folla. Il conducente era stato seguito dai servizi di salute mentale. Il percorso terapeutico si era interrotto. Questo è ciò che sappiamo. Il resto, origine, seconde generazioni, integrazione, è diventato immediatamente terreno di scontro politico. Ma mentre discutiamo di identità, stiamo evitando la domanda più scomoda: “Perché in Italia una persona con disturbo psichiatrico grave può uscire dal radar dei servizi senza che il sistema si accorga che qualcosa si è rotto?”. Non è un’accusa ai singoli professionisti. È una domanda sull’architettura. La salute mentale nel nostro Paese è organizzata secondo una logica reattiva: si interviene quando c’è la crisi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La salute mentale in Italia segue una logica reattiva: si agisce quando c’è la crisi. Ma il processo è più complesso

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