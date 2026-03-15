Il Ruolo del Sonno nella Salute Mentale | Un Legame Complesso da Comprendere
Il sonno svolge un ruolo fondamentale nella salute mentale, influenzando vari aspetti del benessere psicologico. Studi recenti evidenziano come le alterazioni nei pattern di sonno possano essere associate a disturbi come depressione e ansia. Ricercatori hanno analizzato i meccanismi attraverso cui il riposo notturno influisce sulle funzioni cognitive e sull’umore. L’argomento resta al centro di numerosi studi scientifici in corso.
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