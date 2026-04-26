In Italia, la domanda di servizi psichiatrici sta aumentando in modo costante, secondo i dati ufficiali del Ministero della Salute. Questa crescita si riflette in un incremento delle persone che cercano assistenza per problemi di salute mentale. I numeri indicano che le richieste di supporto sono in crescita rispetto agli anni precedenti, evidenziando una pressione crescente sui servizi disponibili.

? Cosa sapere I dati del Ministero della Salute confermano la crescita strutturale della domanda psichiatrica in Italia.. La Società Italiana di Psichiatria segnala disuguaglianze territoriali e ritardi negli interventi per i giovani.. I dati del ministero della Salute confermano che il bisogno di assistenza psichiatrica in Italia cresce costantemente, colpendo ogni fascia d’età con problematiche sempre più articolate e difficili da gestire per i servizi attuali. La Società Italiana di Psichiatria ha lanciato un allarme dopo l’analisi dell’ultimo rapporto ministeriale, evidenziando come la domanda di cure mentali sia ormai una componente strutturale del sistema sanitario nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salute mentale in Italia: l’emergenza che mette in crisi i servizi

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Incontri di confine di Giuliano Castigliego. Dove la mappa si interrompe: il passaggio dimenticato della salute mentale dei/delle giovani @lucadebiase @stefanoepifani x.com