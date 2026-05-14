Il derby della felicità la voce dei tifosi | La Salernitana può vincere i playoff
Il derby della felicità ha visto la vittoria della Salernitana contro la Casertana, grazie a un gol di Achik al 91', che ha concluso la partita con un risultato favorevole ai padroni di casa. La serata allo stadio è stata intensa, con i tifosi che hanno espresso fiducia nella squadra, credendo che possa arrivare fino in fondo nei playoff. La partita è rimasta aperta fino all’ultimo minuto, portando tensione e speranza tra i supporter.
Non c'è tregua, non c'è respiro. C'è solo il ricordo di una notte complicata, trascorsa all'Arechi tra sospiri e scongiuri, fino al gol di Achik, che al 91' ha stroncato il tentativo di rimonta della Casertana e ha tolto il tappo al derby, consegnando alla Salernitana il passaggio del turno. Ora.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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