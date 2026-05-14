Il derby della felicità la voce dei tifosi | La Salernitana può vincere i playoff

Da salernotoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il derby della felicità ha visto la vittoria della Salernitana contro la Casertana, grazie a un gol di Achik al 91', che ha concluso la partita con un risultato favorevole ai padroni di casa. La serata allo stadio è stata intensa, con i tifosi che hanno espresso fiducia nella squadra, credendo che possa arrivare fino in fondo nei playoff. La partita è rimasta aperta fino all’ultimo minuto, portando tensione e speranza tra i supporter.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c'è tregua, non c'è respiro. C'è solo il ricordo di una notte complicata, trascorsa all'Arechi tra sospiri e scongiuri, fino al gol di Achik, che al 91' ha stroncato il tentativo di rimonta della Casertana e ha tolto il tappo al derby, consegnando alla Salernitana il passaggio del turno. Ora.🔗 Leggi su Salernotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

La Salernitana vince il derby, la voce dei tifosi: "Sessanta minuti perfetti"Vittoria pesante, di platino, da custodire: la Salernitana ha espugnato lo stadio Pinto - la Casertana nel proprio fortino non perdeva dal 25 gennaio...

Leggi anche: Salernitana in attesa dei playoff, la voce dei tifosi: "Ce la possiamo giocare"

Argomenti più discussi: Don Faccenda pazzo dei granata, Iervolino torni all’Arechi; Salernitana, notte da play-off al 'Pinto': Cosmi senza Arena nel derby che può pesare sul futuro granata. I convocati.

salernitana il derby della felicitàIl derby della felicità, la voce dei tifosi: La Salernitana può vincere i playoffDopo il passaggio del turno, ai danni della Casertana, i supporter granata prenotano un posto allo stadio Arechi, il 17 maggio, in occasione del secondo turno nazionale ... salernotoday.it

salernitana il derby della felicitàAchik uomo della provvidenza: la Salernitana pareggia il derby e va avanti nei playoffLa Salernitana più paurosa della gestione Cosmi si scioglie nella giocata pazza di Achik e nell'urlo liberatorio del 91'. 1-1 contro una Casertana intensa, basta e avanza, tra mille sospiri, per pas ... salernotoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web