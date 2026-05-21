La Ruota della Fortuna | record di sfortuna con 4 bancarotte di fila

Nella vicenda della Ruota della Fortuna, si sono verificati quattro fallimenti consecutivi di aziende, un record di sfortune finanziarie. Il cast ha assistito alle difficoltà di Arianna, che ha subito questa serie di bancarotte, e ha mostrato reazioni diverse. Durante una puntata, Samira Lui si è vista costretta a usare del sale in studio, senza spiegazioni ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando discussioni sui momenti più tesi dello show.

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