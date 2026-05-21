La Ruota della Fortuna | record di sfortuna con 4 bancarotte di fila

Da ameve.eu 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella vicenda della Ruota della Fortuna, si sono verificati quattro fallimenti consecutivi di aziende, un record di sfortune finanziarie. Il cast ha assistito alle difficoltà di Arianna, che ha subito questa serie di bancarotte, e ha mostrato reazioni diverse. Durante una puntata, Samira Lui si è vista costretta a usare del sale in studio, senza spiegazioni ufficiali. La situazione ha attirato l’attenzione degli spettatori, creando discussioni sui momenti più tesi dello show.

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? Punti chiave Come ha reagito il cast alla sfortuna record di Arianna?. Perché Samira Lui ha dovuto usare il sale in studio?. Chi è l'ingegnere che ha vinto il viaggio alle Maldive?. Come ha fatto la vincitrice a trionfare senza indovinare le risposte?.? In Breve Daria vince un viaggio alle Maldive superando Marco che ha accumulato 10.300 euro.. Samira Lui esegue un rito scaramantico con il sale per la casertana Arianna.. Il medico di Lainate Marco ottiene successo nel round musicale dedicato a Jovanotti.. Daria ha già accumulato circa 59mila euro in precedenti edizioni del programma.. Arianna, la consulente didattica che ha portato il nome di Caserta sulle frequenze di Canale 5, ha affrontato una serata di sfortuna senza precedenti durante la puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 21 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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