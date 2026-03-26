Durante una puntata del programma televisivo, i conduttori hanno introdotto il Friuli Venezia Giulia attraverso il gioco con la Ruota della Fortuna. La co-conduttrice, originaria della regione, ha affermato di voler condividere la cultura locale, presentando la parola

«Oggi sono contenta di portarvi a casa mia, in Friuli Venezia Giulia a scoprire la parola Piròn». La co-condutrice friulana, che gestisce il tabellone elettronico, recentemente è diventata ufficialmente anche ambassador del Friuli. Ieri, mercoledì 25 marzo, a La ruota della Fortuna Samira Lui ha introdotto così la domanda su cosa significasse la parola friulana "Piròn". I concorrenti stavano giocando a “Il giramondo”, il gioco in cui si va alla scoperta di parole strane, da tutte le latitudini. «Piròn? Con la p?», le ha domandato Gerry Scotti. «Mai sentito, giuro, scopro una parola oggi», ha commentato il conduttore e Samira Lui ha aggiunto che è «molto diverso da tutto il resto dell'Italia». 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Al Giramondo della Ruota della Fortuna si gioca con il Friuli: l'Italia scopre la parola 'piròn' con Samira Lui e Gerry Scotti

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