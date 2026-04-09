Ciclone dal Nord Africa | piogge e raffiche a 100 km h su tutta l’Italia

Un ciclone proveniente dal Nord Africa interesserà il Mediterraneo centrale a partire da domenica 12 aprile. Il fenomeno atmosferico porterà piogge diffuse e raffiche di vento che raggiungeranno i 100 kmh su molte regioni italiane. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento lungo tutta la penisola, con conseguenti effetti sul traffico e sulle attività quotidiane. Le autorità hanno già emesso allerte in diverse zone per precauzione.

Un ciclone proveniente dal Nord Africa colpirà il Mediterraneo centrale a partire da domenica 12 aprile, portando piogge e forti venti su gran parte della penisola. L’instabilità climatica, che ha caratterizzato l’area fin dallo scorso autunno, interromperà la stabilità meteorologica vissuta nei giorni successivi alla Pasqua. Il sistema perturbato in arrivo si distingue per la natura delle masse d’aria coinvolte. Nonostante il calo termico previsto, l’impatto non sarà di tipo freddo intenso, poiché il fenomeno è alimentato da correnti subtropicali tiepide. Il passaggio di questo centro ciclonico sposterà i valori termici verso il basso rispetto ai 22 gradi registrati recentemente, introducendo nubi e fenomeni temporaleschi su scala nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ciclone dal Nord Africa: piogge e raffiche a 100 km/h su tutta l’Italia Maltempo in arrivo dal Nord Africa: piogge su parte d’Italia, temperature ancora sopra la normaUna nuova fase di tempo perturbato interesserà parte dell’Italia tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio, a causa di una perturbazione proveniente dal... Dopo il freddo un po' di tregua ma a poi tocca al ciclone mediterraneo: previste raffiche di vento a oltre 100 km/hNel corso del weekend un primo vortice afro-mediterraneo condizionerà il tempo sulla Sicilia, determinando già dalla serata di venerdì qualche... Temi più discussi: Dopo ‘Samuel’ e ‘Deborah’, il mese di marzo si chiude adesso con ‘Erminio’, il terzo ciclone mediterraneo in appena due settimane La massa d’aria polare marittima che la accompagna si riversa in queste ore sui mari attorno alla Penisola - come sottolinea M; Ciclone di Pasqua, forti temporali e venti di burrasca (oltre 80km/h): dove, quando e quanto dura; Colpo di coda dell'inverno, ma per Pasqua cambia tutto; Meteo, analisi satellitari per seguire le nubi di polvere africana attraverso il Mediterraneo. Ci risiamo, da Domenica 12 torna la pioggia a partire da queste regioniItalia colpita e affondata, di nuovo. A partire da domenica 12 aprile il maltempo tornerà alla riscossa su tutto il Mediterraneo centrale ad opera di un ... meteogiornale.it Maltempo in arrivo: aria fredda dal nord e correnti umide dal sudUn'alternanza di aria fredda dalla Porta del Rodano e correnti umide dal Nord Africa promette 3-4 giorni di maltempo, con possibile formazione di un TLC ... notizie.it Buongiorno Roma, settimana che trascorrerà con tempo in prevalenza stabile e clima mite con massime di +22/23 gradi. Da valutare un possibile guasto nel weekend per la risalita di una depressione dal nord Africa, seguiranno aggiornamenti in propo - facebook.com facebook