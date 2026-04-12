Puglia sotto assedio | burrasca e mareggiate dal Nord Africa

La Puglia si trova di fronte a un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con venti che potrebbero raggiungere la burrasca e mareggiate che interesseranno le coste, a causa di una perturbazione proveniente dal Nord Africa. Le previsioni indicano un’intensificazione dei fenomeni atmosferici nelle prossime ore, con possibili ripercussioni sul territorio e sulle attività locali. Sono in corso monitoraggi da parte delle autorità per gestire l’emergenza.

La Puglia si prepara a un impatto meteorologico violento con venti che potrebbero raggiungere la burrasca e mareggiate sulle coste, causati da una perturbazione di origine nordafricana. Il peggioramento, che vedrà il suo apice martedì 14 aprile, inizia a manifestarsi già nel pomeriggio di domenica 12 aprile con raffiche intense dai quadranti meridionali. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha lanciato l’allerta per le prossime 24-30 ore, segnalando che i venti forti colpiranno non solo la Puglia, ma anche, la Calabria, la Campania e la Basilicata. La dinamica è innescata da un vortice di bassa pressione che si sta approfondendo tra il Mediterraneo occidentale e il Nord Africa, rompendo la precedente stasi atmosferica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Puglia sotto assedio: burrasca e mareggiate dal Nord Africa Leggi anche: La Puglia affronta l'emergenza cormorani: pesca e acquacoltura sotto assedio dal Gargano al Salento Puglia, maltempo: allerta arancione per vento fino a burrasca e mareggiate Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore.