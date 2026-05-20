Roberto Baggio e il segreto su Marcello Lippi | Mi chiese di fare la spia in spogliatoio La vendetta dopo il rifiuto

In una recente autobiografia, l’ex calciatore ha condiviso dettagli sulla sua esperienza nel mondo del calcio, rivelando un episodio riguardante il suo rapporto con un ex allenatore. Secondo quanto scritto, quest’ultimo gli avrebbe chiesto di agire come informatore nello spogliatoio, una richiesta che Baggio avrebbe rifiutato. La narrazione si concentra su questa vicenda, evidenziando le tensioni tra i due e la conseguente reazione di vendetta dell’allenatore dopo il rifiuto.

Probabilmente è uno dei pochi calciatori amato da tutte le tifoserie, indipendentemente dai colori. Roberto Baggio ha raccontato la sua vita e carriera nella nuova autobiografia Luce nell’oscurità. Un racconto onesto in cui emergono nuovi retroscena, soprattutto nel rapporto del Pallone d’Oro con i suoi allenatori. L’incubo del Mondiale 1994 con Arrigo Sacchi e la delusione per la mancata convocazione nel 2002 per decisione di Giovanni Trapattoni passano quasi in secondo piano. Il capitolo più duro è quello dedicato a Marcello Lipp i, suo allenatore ai tempi dell’ Inter. «L’amore popolare mi ha dato tanto nella vita e mi commuove ogni volta per la sua potenza. 🔗 Leggi su Open.online

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