Roberto Baggio ha appena pubblicato la sua autobiografia “ Luce nell’oscurità “, per Rizzoli — Mondadori Electa, scritto a quattro mani con la moglie Valentina e Matteo Marani. Nel capitolo intitolato in modo eloquente “I nvidia. Vai a capire gli allenatori”, il Divin Codino fa nomi precisi su uno dei rapporti più conflittuali della sua carriera: quello con Marcello Lippi all’Inter, stagione 19992000. E rivela un dettaglio che pesa: Lippi gli chiese di fargli la spia in spogliatoio. “Mi chiese i nomi di chi remerebbe contro di lui”. Baggio inquadra il contesto: era reduce dalla stagione 199899 all’Inter, una delle più caotiche della storia nerazzurra (quattro allenatori in panchina: Simoni, Lucescu, Castellini, Hodgson). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Baggio rivela: “Lippi mi chiese di fargli la spia in spogliatoio all’Inter”

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