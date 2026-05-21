La rinascita di Marco | Riparto da Santiago

Da ilrestodelcarlino.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un periodo difficile, un uomo ha deciso di ripartire e ha attraversato circa 779 chilometri in tredici giorni, combinando corsa e bici, fino a raggiungere Santiago de Compostela. La sua meta era raccontare e dimostrare che è possibile ricominciare anche dopo aver attraversato momenti complicati. La sua avventura ha coinvolto diverse tappe, con l’obiettivo di condividere un messaggio di rinascita attraverso il suo percorso fisico.

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Alternando corsa e bici, ha percorso 779 chilometri in tredici giorni fino a Santiago de Compostela per raccontare e dimostrare che si può rinascere, anche dopo essere caduti in un baratro. Protagonista il 33enne riccionese Marco Zanni che, partito da Saint-Jean-Pied-de-Port percorrendo il Cammino francese, lunedì scorso ha raggiunto l’ambita meta, dando compimento al suo ‘ Progetto Santiago ’, che diventerà anche un documentario. Più che di una sfida sportiva, come aveva anticipato lo scorso inverno, "si è trattato di un percorso umano, simbolico e profondamente personale", nato dal desiderio di tornare nei luoghi che anni fa gli avevano indicato una via d’uscita nel momento più difficile e buio della sua vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Marco Zanni si racconta di corsa verso Santiago: 9 anni nel buio e il ritorno alla luce correndo.Ci sono storie che ti lasciano senza fiato, non per i chilometri percorsi, ma per il peso che si è portato sulle spalle.

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