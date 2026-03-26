Pronto Soccorso la Regione dà l' ok al piano di riparto delle indennità per il personale sanitario

La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto delle indennità per il personale sanitario del Pronto Soccorso. La decisione riguarda le indennità dell’anno in corso e gli arretrati per il triennio 2023-2025, destinati ai dipendenti delle Aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale coinvolti in questo settore. La delibera riguarda esclusivamente gli operatori in servizio presso le strutture di emergenza e urgenza.

Aumenti mensili fino a 340 euro. Viene confermata la scelta di un’erogazione secondo i criteri più favorevoli con un maggiore impegno economico di circa 5,8 milioni per il 2026 Viene così confermato il massimo impegno a riconoscere un’importante valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. Una posizione espressa anche all’interno del percorso di confronto sindacale di questi ultimi mesi. Di fronte a una situazione di incertezza in merito ai criteri per la determinazione delle risorse, la Regione ha confermato la scelta di quelli più favorevoli per i lavoratori, con un maggiore impegno economico complessivo che è possibile quantificare, a regime dal 2026, in circa 5,8 milioni di euro annui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Pronto Soccorso, la Regione dà l'ok al piano di riparto delle indennità per il personale sanitario Articoli correlati Indennità per il personale dei pronto soccorso, Regione: "Riconoscimento a chi lavora con dedizione e impegno"La Regione conferma il massimo impegno, anche economico, a riconoscere un’incisiva valorizzazione economica a favore del personale che opera nei... Altri aggiornamenti su Pronto Soccorso Temi più discussi: Indennità di pronto soccorso, Nursind non firma in Emilia-Romagna; In Emilia Romagna siglato l'accordo sull'indennità di Pronto soccorso; Indennità pronto soccorso, NurSind diffida la Regione Toscana; Nuovo protocollo per la sicurezza nei Pronto Soccorso. Pronto Soccorso, la Regione dà l'ok al piano di riparto delle indennità per il personale sanitarioAumenti mensili fino a 340 euro. Viene confermata la scelta di un’erogazione secondo i criteri più favorevoli con un maggiore impegno economico di circa 5,8 milioni per il 2026 ... modenatoday.it Sanità, sindacati diffidano Regione Toscana su indennità di pronto soccorsoUna diffida alla Regione Toscana a non applicare quanto previsto nella delibera di giunta 245 del 2 marzo 2026 in merito al riparto delle risorse per gli arretrati delle indennità di pronto soccorso, ... controradio.it Aggressione al Pronto soccorso di Chieti, interviene la Polizia di Stato Un paziente ha perso il controllo, colpendo un infermiere e una guardia giurata in servizio L'azione violenta è stata bloccata dagli agenti all'attivazione del taser Il direttore generale A - facebook.com facebook