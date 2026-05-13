Un uomo ha deciso di intraprendere un cammino di nove anni, attraversando momenti difficili e oscuri, per raggiungere un obiettivo personale. Ha scelto di correre verso Santiago, raccontando la sua esperienza come un percorso di rinascita e di lotta contro le difficoltà. La sua storia si caratterizza per il lungo viaggio fatto di fatica e perseveranza, che lo ha portato a ritrovare la luce dopo un lungo periodo di oscurità.

Ci sono storie che ti lasciano senza fiato, non per i chilometri percorsi, ma per il peso che si è portato sulle spalle. Marco Zanni a 14 anni era un prodigio dell’atletica azzurra. Poi, il buio. Nove anni di silenzio, di dipendenza, di strade perse. Oggi Marco ha 32 anni, è un padre e un campione ritrovato. È tornato a correre, ma questa volta non scappa da nulla: corre verso Santiago per dire a chiunque si senta nel precipizio che rialzarsi è possibile. Non perdetevi l’intervista nella puntata 18 di Run2u: un viaggio brutale, onesto e profondamente luminoso. In questa puntata N. 18 di Run2u (stagione 2026), ospitiamo Marco Zanni, ex promessa dell’atletica leggera italiana, protagonista di una parabola umana incredibile.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Zanni si racconta di corsa verso Santiago: 9 anni nel buio e il ritorno alla luce correndo.

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