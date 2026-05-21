La rinascita della maratona italiana

La maratona italiana sta vivendo una fase di rinascita, con un crescente interesse e partecipazione che segnano un ritorno alla tradizione sportiva. Le corse su strada sono tornate ad attirare atleti di diverse nazionalità e livelli, grazie anche a nuove iniziative e organizzazioni dedicate alla promozione della disciplina. Gli eventi, che si svolgono in varie città, registrano un aumento di iscrizioni e pubblico, mentre le autorità sportive monitorano attentamente gli sviluppi per garantire la regolarità e la sicurezza delle competizioni.

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Sarà un po’ un cliché, ma Parigi è quel tipo di posto in grado di trasmettere eleganza in qualsiasi contesto. Persino in un giorno di metà agosto in cui ci sono 35 gradi: persino se quel giorno capita che si corra la maratona olimpica, una delle gare meno eleganti del palinsesto, di quelle in cui gli atleti arrivano in fondo (se ci arrivano) digrignando i denti, con gli sguardi deformati dei mendicanti di Brueghel. Nella salamoia parigina, sulle colline di Montmartre, nell’ultimo sabato di gare delle Olimpiadi di Parigi 2024 assistiamo a una maratona in qualche modo storica. Intanto perché finisce l' ancien regime della maratona contemporanea: in un solo colpo crolla il consolato di Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele (il primo si ritira intorno al trentesimo chilometro, il secondo arriva trentanovesimo). 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - La rinascita della maratona italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La corsa che salva: Marco Zanni ospite a RUN2U puntata 45 Sullo stesso argomento La rinascita dell’Enoteca Italiana: "Siamo fieri, giorno importante"Un pezzo della Fortezza Medicea torna a vivere e con lui si riapre anche una pagina importante del rapporto tra Siena, il suo vino e gli spazi... Pietro Riva scala la maratona italiana: quarto azzurro di sempre, superato il maestro Baldini. Bel tempo a RotterdamPietro Riva ha ben figurato nella Maratona di Rotterdam, storicamente considerata una delle più veloci di sempre, ed è diventato il quarto italiano... La rinascita di Jacobs: Ho sistemato i pezzi della mia vita. Reiner mi ha mollato e mi sono sentito libero x.com Mustapha, dal carcere alla maratona: Correre è la mia rinascitaDal correre in un cortile di venti metri per cinque, a completare i 42,195 km della Maratona di Milano. La storia di Mustapha Mansouri è un esempio di coraggio: arrestato nel 2021 per spaccio, decide ... tg24.sky.it Alex Schwazer torna e vince: a 41 anni segna il record italiano nella maratona di marcia. Il doping, la squalifica, i reality e la rinascitaAlex Schwazer firma una delle pagine più sorprendenti della sua carriera vincendo la maratona di marcia a Kelsterbach, in Germania, con il tempo di 3h01:55. L’azzurro, 41 anni, ha dominato la gara ... corriereadriatico.it