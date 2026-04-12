Nella Maratona di Rotterdam, una delle più veloci al mondo, Pietro Riva ha concluso la gara ottenendo il miglior risultato tra gli italiani. Con questa prestazione, Riva si è posizionato come il quarto atleta del nostro paese a superare i 42,195 km, superando anche il record del maestro Baldini. La gara si è disputata con un buon tempo, confermando le capacità dell’atleta nel panorama nazionale.

Pietro Riva ha ben figurato nella Maratona di Rotterdam, storicamente considerata una delle più veloci di sempre, ed è diventato il quarto italiano di sempre sui 42,195 km. Nella giornata caratterizzata dallo splendido trionfo di Yeman Crippa a Parigi, il quasi 29enne (spegnerà le candeline il prossimo 1° maggio) si è espresso in 2h06:46 e ha migliorato di 51 secondi il proprio personale (2h07:37 il 1° dicembre 2024 a Valencia). Il piemontese ha superato Nekagenet Crippa, Stefano Baldini ed Eyob Faniel, inserendosi nella graduatoria tricolore all-time dietro a Iliass Aouani (2h04:26 lo scorso 1° marzo a Tokyo), Yeman Crippa (2h05:18 in occasione del trionfo odierno nella capitale francese) e Yohanes Chiappinelli (2h05:24 a Siviglia nel 2024).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pietro Riva scala la maratona italiana: quarto azzurro di sempre, superato il maestro Baldini. Bel tempo a Rotterdam

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