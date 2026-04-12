Pietro Riva scala la maratona italiana | quarto azzurro di sempre superato il maestro Baldini Bel tempo a Rotterdam

Da oasport.it 12 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella Maratona di Rotterdam, una delle più veloci al mondo, Pietro Riva ha concluso la gara ottenendo il miglior risultato tra gli italiani. Con questa prestazione, Riva si è posizionato come il quarto atleta del nostro paese a superare i 42,195 km, superando anche il record del maestro Baldini. La gara si è disputata con un buon tempo, confermando le capacità dell’atleta nel panorama nazionale.

Pietro Riva ha ben figurato nella Maratona di Rotterdam, storicamente considerata una delle più veloci di sempre, ed è diventato il quarto italiano di sempre sui 42,195 km. Nella giornata caratterizzata dallo splendido trionfo di Yeman Crippa a Parigi, il quasi 29enne (spegnerà le candeline il prossimo 1° maggio) si è espresso in 2h06:46 e ha migliorato di 51 secondi il proprio personale (2h07:37 il 1° dicembre 2024 a Valencia). Il piemontese ha superato Nekagenet Crippa, Stefano Baldini ed Eyob Faniel, inserendosi nella graduatoria tricolore all-time dietro a Iliass Aouani (2h04:26 lo scorso 1° marzo a Tokyo), Yeman Crippa (2h05:18 in occasione del trionfo odierno nella capitale francese) e Yohanes Chiappinelli (2h05:24 a Siviglia nel 2024).🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Pietro Riva scala la maratona italiana: quarto azzurro di sempre, superato il maestro Baldini. Bel tempo a Rotterdam

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