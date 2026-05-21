La ricerca come ponte nel Medio Oriente Con Sesame Bernini rafforza la diplomazia scientifica

Da formiche.net 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una regione segnata da tensioni e divisioni, un centro di ricerca in Giordania accoglie studiosi provenienti da diversi paesi del Medio Oriente. Qui, israeliani, iraniani, palestinesi, egiziani e turchi collaborano in campi come chimica dei materiali, biologia, medicina e beni culturali. La presenza di questi ricercatori dimostra come la scienza possa unire persone di nazionalità e background diversi, creando uno spazio in cui la cooperazione scientifica supera le barriere politiche e culturali.

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Mentre il Medio Oriente continua a essere attraversato da fratture geopolitiche, conflitti e tensioni diplomatiche, c’è un luogo in Giordania dove israeliani, iraniani, palestinesi, egiziani e turchi studiano chimica dei materiali, biologia, medicina, studio dei beni culturali. Fanno ricerca insieme. Fianco a fianco. È il laboratorio internazionale Sesame, uno dei progetti più ambiziosi di cooperazione scientifica globale, nel quale l’Italia ha appena deciso di entrare ufficialmente come membro associato. Una scelta che porta la firma del ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e che rafforza la strategia della cosiddetta diplomazia della conoscenza: utilizzare la scienza come strumento di dialogo, influenza e cooperazione internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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