la resilienza militare iraniana sfida i calcoli di washington

Le operazioni condotte da Washington e Tel Aviv in territorio iraniano non hanno prodotto i risultati sperati. Le forze militari iraniane hanno mantenuto le proprie posizioni e continuano a rafforzare le difese, secondo fonti ufficiali. Non sono stati segnalati cambiamenti significativi nelle attività militari o nelle infrastrutture strategiche del paese. La risposta delle autorità iraniane alle azioni esterne si è manifestata attraverso comunicati e misure di sicurezza rafforzate, senza che si registrassero interventi militari diretti o modifiche sostanziali nel territorio.

Nonostante le aspettative, le operazioni condotte da Washington e Tel Aviv in territorio iraniano a partire dalla fine dello scorso febbraio non avrebbero annichilito l’apparato militare-industriale di Teheran, A poco più di sei settimane dall’inizio del cessate il fuoco con Stati Uniti e Israele, l’Iran avrebbe infatti già riavviato parte della propria produzione di droni e starebbe ricostruendo le capacità militari danneggiate durante la campagna aerea occidentale a una velocità superiore rispetto alle stime iniziali dell’intelligence americana, ristabilendo alcune linee produttive e recuperando una quota significativa delle proprie infrastrutture missilistiche e industriali. 🔗 Leggi su Formiche.net

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