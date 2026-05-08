Marco Rubio è arrivato in Italia, dove ha dichiarato che ci sono stati “passi avanti” nelle trattative internazionali. Gli Stati Uniti attendono ancora una risposta dall’Iran riguardo ai negoziati in corso. Nel frattempo, Teheran ha risposto alle parole di Washington definendo le azioni statunitensi un’“avventura militare irresponsabile”. La visita di Rubio si inserisce in un quadro di tensioni e di colloqui diplomatici tra le parti coinvolte.

Roma, 8 maggio 2026 – Marco Rubio arriva in Italia e se l’obiettivo principale del viaggio, probabilmente, è stato ‘mettere una pezza’ con Roma e Città del Vaticano, dall’altra parte il Segretario di Stato americano ha dovuto assolvere al non facile compito di fare un po’ di chiarezza sullo Stato dell’arte della guerra in Iran e sui possibili sviluppi dei negoziati fra Libano e Israele. I toni sono più istituzionali e prudenti di quelli del Capo della Casa Bianca e se da una parte Rubio parla di "grossi passi avanti” da Teheran ribattono accusando l’America di rozzezza. Al centro del contendere c’è sempre lo Stretto di Hormuz. Senza il suo sblocco, non partono i negoziati per il nucleare iraniano.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rubio in Italia: “Passi avanti”. Gli Usa attendono la risposta iraniana sui negoziati. Ma Teheran: “Da Washington avventura militare irresponsabile”

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