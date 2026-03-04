In Iraq si verifica un blackout totale e si registrano esplosioni a Erbil. Washington consiglia di lasciare il Paese, mentre la Turchia annuncia di aver abbattuto un missile di Teheran con le difese Nato. Gli Stati Uniti affondano una nave militare iraniana in Sri Lanka, con un bilancio di ottanta morti. I funerali di Khamenei, inizialmente previsti per stasera, sono stati rinviati e in Iran il numero di vittime sale a uno.

Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Blackout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. Washington: lasciare il Paese. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana in Sri Lanka: «80 morti»

Leggi anche: Blackout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. L'ambasciata Usa: lasciare il Paese. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Stati Uniti affondano nave militare iraniana: «80 morti»

Leggi anche: Il Pentagono: «Siamo solo all'inizio». Balckout totale in Iraq, esplosioni a Erbil. La Turchia: «Missile di Teheran abbattuto dalle difese Nato» | Gli Usa affondano nave militare iraniana: «80 morti»

Una selezione di notizie su Blackout totale in Iraq esplosioni a....

Temi più discussi: Guerra all'Iran: il punto sulle operazioni e una prima analisi; Guerra in Iran, aggiornamenti del 4 marzo 2026; Missili, droni e città in fuga: tutti gli aggiornamenti di oggi sulla guerra che sta travolgendo il Medio Oriente; Attacco all’Iran di Usa e Israele, Teheran risponde con i missili. Trump: Khamenei è mort.

Iran, la guerra in diretta: blackout totale in Iraq, Usa ai cittadini: Lasciate subito il Paese. Affondata nave da guerra iraniana, oltre 100 dispersiLe ultime news dall'Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Missile balistico sulla Turchia abbattuto da contraerea Nato ... fanpage.it

La Turchia: Missile di Teheran diretto verso di noi abbattuto dalle difese Nato. Il Pentagono: L’art. 5 non verrà attivato. Attacco sottomarino contro una nave ...Tutto sul conflitto in corso in Medio Oriente, le offensive di Stati Uniti e Israele e le risposte di Teheran Missili e droni continuano a colpire: il Medio Oriente resta un fronte aperto. Mentre Isra ... affaritaliani.it

Missile iraniano intercettato sulla #Turchia, #Ankara: diritto di reagire #Iran #Teheran x.com

MISSILE IRANIANO VERSO LA TURCHIA ABBATTUTO DALLA NATO NAVE DI TEHERAN AFFONDATA DAGLI USA VICINO LO SRI LANKA Continua pericolosamente ad allargarsi la guerra nel Golfo. Un missile sparato dall'Iran verso lo spazio aereo turco è facebook