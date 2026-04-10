Termovalorizzatori a Catania e Palermo l' annuncio di Schifani | Operativi entro il 2028

Il presidente del Consiglio ha annunciato che entro il 2028 saranno operativi due nuovi termovalorizzatori, uno a Catania e uno a Palermo. L'obiettivo è portare avanti un progetto che riguarda la gestione dei rifiuti nell’isola, con l’intenzione di completare i lavori entro i prossimi cinque anni. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla questione ambientale e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti in Sicilia.