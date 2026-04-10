Termovalorizzatori a Catania e Palermo l' annuncio di Schifani | Operativi entro il 2028
Il presidente del Consiglio ha annunciato che entro il 2028 saranno operativi due nuovi termovalorizzatori, uno a Catania e uno a Palermo. L'obiettivo è portare avanti un progetto che riguarda la gestione dei rifiuti nell’isola, con l’intenzione di completare i lavori entro i prossimi cinque anni. La notizia arriva in un momento di attenzione crescente sulla questione ambientale e sulle modalità di smaltimento dei rifiuti in Sicilia.
"Contiamo di rendere operativi entro il 2028 i due termovalorizzatori di Catania e di Palermo, un traguardo storico per la Sicilia". Ad annunciarlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo al convegno "Oltre le rinnovabili. Le nuove frontiere dell’energia tra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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