Dopo otto anni di perdita, la Rai ha registrato un bilancio in utile, secondo quanto comunicato dall’azienda. Si tratta di un risultato che interrompe un lungo periodo di esercizi in rosso, generando reazioni contrastanti tra chi sostiene che rappresenti un segnale positivo e chi invece mette in discussione le cause di questa svolta. La notizia arriva in un momento di tensioni politiche e mediatiche, alimentate anche da dispute su come viene raccontata la realtà attraverso i mezzi pubblici.

Dopo 8 anni, il bilancio della Rai torna in utile. Il risultato è stato reso noto dalla stessa azienda, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del progetto di Bilancio al 31 dicembre 2025 e della Rendicontazione di Sostenibilità 2025 illustrati dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. «Chiudiamo l’esercizio 2025 con un risultato netto consolidato positivo per 9,3 milioni di euro», ha spiegato Rossi, sottolineando che «è un risultato che segna una discontinuità evidente: l’ultimo utile risaliva al 2017 e quello conseguito oggi si colloca tra i migliori degli ultimi diciotto anni, senza il ricorso a operazioni straordinarie, come avvenne in passato». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La Rai torna in utile dopo 8 anni: un altro schiaffo alla sinistra e alla narrazione su “TeleMeloni”

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