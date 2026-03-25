Un influencer vicino al Partito Democratico ha annunciato la vittoria del voto “No”, ringraziando il pubblico per il supporto durante i mesi di campagna. La comunicazione è stata fatta attraverso un messaggio sui social, in cui l’autore ha espresso gratitudine a chi lo ha seguito, sottolineando il successo ottenuto nel referendum. La figura è nota per aver avuto un ruolo attivo nel promuovere il sì, anche in trasmissioni televisive.

«Abbiamo vinto: il “No” ha vinto. Grazie a tutti, in questi mesi di estrema fatica mi siete stati sempre vicini. Grazie, di cuore, a chiunque abbia votato e lottato. Grazie». Testo e musica di Raffaele Giuliani, il nuovo volto social della sinistra, che oggi sarà ospite di RaiNews 24. Altro che Tele Meloni, come cianciano da tempo le opposizioni. Nel suo ultimo video su Instagram appare con una maglia rossa con sopra stampato il faccione di Che Guevara, urlante e festante per l’esito del referendum sulla giustizia. Giuliani, 23enne nato a Terni e laureato in Filosofia e Scienze e Tecniche Psicologiche a Perugia, si definisce “psicologo, divulgatore su TikTok e Instagram, appassionato di etica, attualità”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Altro che TeleMeloni: in Rai l’influencer amico del Pd

Articoli correlati

Leggi anche: Rai: Graziano (Pd), 'governo vuole arrivare ad un'altra Telemeloni tax'

Leggi anche: “Anche Sanremo è diventato TeleMeloni? Ci spieghino la scelta del comico Andrea Pucci, è palesemente di destra, fascista e omofobo”: così Pd vigilanza Rai

Aggiornamenti e notizie su Altro che TeleMeloni in Rai...

Temi più discussi: Su Rai 3 e La7 denigrazione del governo a urne aperte. La denuncia di Gasparri durante il referendum; Giorgia Meloni, +21.757: un clamoroso balzo dopo il referendum | Libero Quotidiano.it; Tele Meloni finisce in Tribunale: Rai travolta da una class action popolare; DiMartedì, Fornero contro Meloni: Cosa trovo penoso | Libero Quotidiano.it.

Altro che TeleMeloni, dominano i demC'è una leggenda metropolitana, molto dura a morire, che racconta come in Italia ci sia un grosso problema di libertà di informazione. Una fake news sostanziale che viene rilanciata ad hoc da centri ... ilgiornale.it

Roberto Benigni, altro che TeleMeloni: il premio Oscar torna su Rai 1Altro che TeleMeloni. È Roberto Benigni la sorpresa dei nuovi palinsesti Rai. Dopo la serata dedicata all'Europa, Il Sogno, che è andata in onda a marzo e che ha tenuto un'ampia fetta di pubblico ... iltempo.it

Il mio intervento all’evento “Mia o di nessun altro” al Teatro Tor Bella Monaca di Roma. - facebook.com facebook

Un altro Santiago per il Milan: il Bologna per Castro chiede non meno di 40 milioni x.com