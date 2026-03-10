Beatrice Venezi è stata ufficialmente nominata direttore musicale della Fenice, con la ratifica del suo incarico. La decisione è arrivata dopo settimane di discussioni e resistenze, coinvolgendo sindacati e rappresentanti di sinistra che avevano tentato di bloccarla. La scelta è stata confermata, dimostrando che la nomina si basa sulla validità della sua esperienza e delle sue competenze.

Eccoci qua: alla fine il merito ha prevalso sui pregiudizi e polemiche pretestuose. Nonostante il bailamme sollevato dal "carrozzone" sindacale e quella parte di maestranze che ha tentato di trasformare un podio in una barricata politica, Beatrice Venezi è ufficialmente il nuovo direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Il Consiglio d'Indirizzo, presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro, ha ratificato la nomina con un voto che suona come una sonora smentita a chi, per lunghi e rumorosi mesi, ha cercato di delegittimare e attaccare con veemenza il talento della direttrice d'orchestra lucchese con volantinaggi, scioperi e una stucchevole retorica "anti-politica".

Beatrice Venezi alla Fenice, è ufficiale: schiaffo ai sindacati e alla sinistra che voleva fermarla, vince il merito: nomina ratificata

